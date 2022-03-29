Директор МАГАТЕ приїхав до України через загрозу безпеці ядерним об’єктам

Директор Міжнародного агентства з атомної енергетики при ООН (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі приїхав до України – про це повідомила пресслужба агентства 29 березня.

Ґроссі приїхав, за повідомленням, для переговорів із українськими урядовцями щодо запланованої технічної допомоги МАГАТЕ, аби забезпечити безпеку ядерних потужностей країни та запобігти ризику нещасного випадку, який може поставити під загрозу людей і довкілля.

«Метою візиту генерального директора є забезпечити негайну підтримку безпеки та надійності ядерних потужностей України. Це передбачає відрядження експертів МАГАТЕ до пріоритетних об’єктів та відрядження критично важливої безпекової допомоги, в тому числі обладнання для моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації», – заявляє агентство.

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За оцінкою директора установи, бойові дії в Україні поставили місцеві атомні електростанції та інші об’єкти з радіоактивними матеріалами під «безпрецедентну загрозу». Він заявив, що про допомогу МАГАТЕ попросила Україна.

«Присутність МАГАТЕ, де це необхідно для забезпечення безпеки й стабільності, має першочергову важливість. Ми готові надати необхідну підтримку зараз», – заявив Ґроссі.

Український регулятор «Енергоатом» та Міністерство енергетики не коментували повідомлення про приїзд Ґроссі.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.

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Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

В уряді також повідомили, що російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро.