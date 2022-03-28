ДСНС заперечує інформацію про пожежі в Чорнобильській зоні відчуження

Немає даних про пожежі чи загорання в зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 28 березня.

«Станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення відсутні», – заявило відомство.

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ДСНС вказала на те, що в соціальних мережах та медіа раніше поширилися неправдиві повідомлення про масштабні пожежі в Чорнобильській зоні.

«Будь ласка, не поширюйте не перевірену інформацію та слідуйте за повідомленнями лише в офіційних джерелах!» – закликали у службі.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.

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Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

Окрім того, за даними Міндовкілля України, внаслідок бойових дій та підпалів військами РФ лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря.