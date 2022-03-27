Генштаб: через дії армії РФ існує ризик пошкодження ізоляційних споруд над четвертим енергоблоком ЧАЕС

Через мілітаризацію російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС підвищується ризик пошкодження ізоляційних споруд над четвертим енергоблоком станції, де стався вибух у 1986 році. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на 18:00.

У штабі попереджають, таке пошкодження призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіаційного пилу та зараження не лише України, а й інших країн Європи.

«Окупаційні війська РФ ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції. Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил Російської Федерації з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області Республіки Білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль окупантами розгорнуто тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади», – мовиться у повідомленні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські військові дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, що підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні.

«Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно», – наголошують у штабі.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

В уряді також повідомили, що російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро.

Окрім того, за даними Міндовкілля України, внаслідок бойових дій та підпалів військами РФ лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря.