«Ядерний тероризм Путіна». Вперше в історії людства війська обстріляли атомну станцію – Запорізьку АЕС. Реакції

Світові лідери засудили обстріл Запорізької атомної станції – найбільшої АЕС Європи – російськими військами вночі 4 березня. Президент Володимир Зеленський обговорив обстріл АЕС зі світовими лідерами, які засудили дії російської армії, що взяла під контроль місто Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Це вже другий ядерний об’єкт в Україні – після Чорнобильської АЕС – який наражають на небезпеку російські війська.

В телезверненні 4 березня президент Володимир Зеленський сказав, що це була дуже небезпечна ніч для цілого людства.

«Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію. Історію України, історію Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію, найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції – це терор небаченого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а в російських військових повністю відбита пам’ять про Чорнобиль, про цю світову трагедію», – сказав Зеленський.

За повідомленнями з Енергодара, вночі снаряд влучив в навчальний ядерний центр, який розташований всередині периметру Запорізької АЕС неподалік реакторів.

Після обстрілу ЗАЕС Зеленський ще вночі провів телефонні розмови з лідерами США, Британії та Німеччини і поінформував про небезпечну ситуацію.

Міжнародна агенція атомної енергетики (МАГАТЕ, штаб-квартира у Відні) каже, що це вперше в історії коли ведуться бойові дії в країні з такою розгалуженою системою атомних станцій як в Україні, яка має чотири діючі АЕС і непрацюючий Чорнобиль, де в перші дні нинішньої війни велись бойові дії і який захопили російські війська.

«Так, це вперше, це – прецедент, коли діючу атомну станцію атакують війська. Це безпрецедентне рішення Путіна атакувати ядерний енергетичний об’єкт», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода колишній міністр ядерної безпеки України Юрій Костенко.

Так, це вперше, це – прецедент, коли діючу атомну станцію атакують війська. Це безпрецедентне рішення Путіна

«Те, що сьогодні робить російська армія на Чорнобильській та Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм. А міжнародне право вимагає від усіх країн протидіяти ядерному тероризму. Тому Україна має не просити зараз у НАТО закриття неба, а вимагати цього! Це був би захист України і цілої Європи від міжнародного ядерного тероризму. Треба зупинити ядерний тероризм Путіна» – додає Костенко.

«Фактично терористичне угруповання захопило ядерний об’єкт», – сказав на брифінгу лідер фракції більшості в парламенті Давид Арахамія.

Про потребу закрити небо над Україною для російської військової авіації також закликав і спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Ми звертаємось до МАГАТЕ за діями щоб це зупинити… Небезпека далеко не минула. Це питання глобальної безпеки, безпеки світу. Ось чому ми просимо закрити небо над Україною», – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух каже, що російське військо намагається деморалізувати Україну, наражаючи на ядерну небезпеку.

«Ворог намагається нас деморалізувати, коли починає стріляти по блоках АЕС. Це фактично показує якийсь рівень «невміняємості» людей. Але разом з тим ситуація локалізована. Та пожежа, що виникла, локалізована нашими підрозділами ДСНС. Відбувся бій. Атомна станція – під контролем російських військових, які несуть відповідальність за неї тепер», – каже Старух.

Міжнародна реакція. МАГАТЕ

Треба зауважити, що навіть у мирний час проліт над атомними станціями заборонений як для цивільної, так і для військової авіації.

Ми звертаємось до МАГАТЕ за діями щоб це зупинити… Небезпека далеко не минула. Це питання глобальної безпеки

Міністр оборони Британії Бен Воллес сказав про обстріл ЗАЕС: «Це не вкладається в логіку чи потребу», а глава британської дипломатії Ліз Трасс повідомила, що може бути спеціальне засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації з ядерною безпекою в Україні на тлі війни.

«Це було абсолютно безрозсудно. Це є загрозою безпеці Європи. Це надзвичайно турбує, що вони (Росія) можуть вдатися до такого обстрілу», – сказала Трасс про обстріл Запорізької АЕС.

Посольство США назвало напад російських військ на Запорізьку атомну електростанцію воєнним злочином.

«Атакувати атомну електростанцію є воєнним злочином. Путінський обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції просуває на крок уперед його імперію терору», – написало посольство США у твітері 4 березня.

Атакувати атомну електростанцію є воєнним злочином

Міноборони Росії спростовує обстріл його військами об’єкту в всередині периметру Запорізької АЕС і звинувачує українську сторону.

«Важко повірити, що то було зроблено не навмисне. В будь-якому разі – це незаконно – атакувати об’єкт як той і бути пильним і продовжувати обстрілювати його», – сказав віце-прем’єр британського уряду Домінік Рааб.

Голова МАГАТЕ Рафаел Ґроссі каже, що рівня підняття радіації довкола ЗАЕС не зафіксовано. В МАГАТЕ створено цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України. Сам Ґроссі висловив готовність до посередництва між Україною та Росією і готовий провести переговори в Чорнобильській зоні.

Це було абсолютно безрозсудно. Це є загрозою безпеці Європи

Між тим синоптики кажуть, що вітер на півдні України – зокрема в околицях Енергодара – зараз дме в бік Росії — в напрямку Ростова і Краснодара.

На тлі окупації Чорнобиля та Запорізької АЕС російським військами в країнах Центральної Європи в аптеках розкупили увесь йод – він може допомагати при підвищеній радіації. Так люди повертають з пам’яті події 1986 року після Чорнобиля, коли радіоактивні хмари пішли тоді на північно-західну Європу.

Що відомо про Запорізьку АЕС?

ЗАЕС є найбільшою атомною станцією Європи – має шість реакторів типу ВВЕР-1000 (не чорнобильського типу РБМК). Перший реактор було введено в дію в 1984 році. Останній – шостий реактор – був ведений в експлуатацію в 1995 році. Кожен реактор ЗАЕС має потужність в один мільйон кіловат.

ЗАЕС виробляє 25 відсотків української електроенергії і вона розташована в степовій зоні України, в місті Енергодарі поблизу Каховського водосховища, яке має дніпровську воду.

Зараз на станції частково працює один – четвертий – реактор. Решта відключені від енергосистеми України і охолоджуються.

Як пишуть міжнародні ЗМІ, Запорізька АЕС має стратегічне значення для Росії, бо розташована лише в 200-х кілометрах на північ від окупованого Криму.

Інші АЕС України: теж небезпека?

Україна має чотири діючі атомні станції – Запорізьку, Південно-Українську, Рівненську та Хмельницьку, плюс виведену з ладу у 2000-му році Чорнобильську АЕС.

Усього Україна на чотирьох станціях має 15 атомних реакторів (всі нечорнобильського типу – ВВЕР). Понад половина електроенергії України виробляється на АЕС.

В інтерв’ю Юрій Костенко попереджає про небезпеку не лише для Запорізької АЕС чи Чорнобиля, але й інших станцій.

Це не просто ядерний шантаж – це вже реальна загроза, яка може вибухнути в будь-який момент

«Південно-Українська АЕС поруч, туди вже йдуть війська – бо вже ж в Миколаєві точаться бої, а від Миколаєва до Південно-Української АЕС не так далеко. Рівненська АЕС також – там бомбардування неподалік. Ну, і Хмельницька АЕС – в тому регіоні безпекова ситуація також погіршується», – каже Костенко.

Він додає: «Путін фактично починає світову ядерну війну. Це не просто ядерний шантаж – це вже реальна загроза, яка може вибухнути в будь-який момент».