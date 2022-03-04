МАГАТЕ перевів Центр надзвичайних ситуацій у режим 24/7 через ситуацію на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство атомної енергетики (МАГАТЕ) перевело роботу свого Центру інцидентів та надзвичайних ситуацій у цілодобовий режим роботи через пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Про це МАГАТЕ повідомило вранці 4 березня.

Голова агентства Рафаель Маріано Ґроссі висловив «глибоку стурбованість» ситуацією на об’єкті.

«Говорив із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем; МАГАТЕ моніторить і перебуває в близькому контакті з регулятором та оператором атомної енергетики в Україні. Я прошу сторони утриматися від дій, які можуть становити небезпеку для АЕС», – заявив він.

Ґроссі планує провести пресконференцію щодо ситуації об 11:30 за Києвом.

МАГАТЕ раніше повідомило про отримання від України інформацію про те, що пожежа на Запорізькій АЕС не вплинула на «критичне» обладнання, персонал станції вживає заходів, аби знизити обсяги завданої шкоди.

Уночі 4 грудня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксоване влучання в перший енергоблок, заявив речник Запорізької АЕС Андрій Туз.

Наразі на станції працює один блок із шести. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що наразі майданчик АЕС захоплений російськими військами.