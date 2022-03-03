У Чехії скасують відповідальність за найманство для тих, хто поїде воювати за Україну – прем’єр

Чехія скасує кримінальну відповідальність за найманство для людей, які хочуть взяти участь в українсько-російській війні на боці України, повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

«На зустрічі з паном президентом ми домовилися, що людям, які хочуть поїхати воювати в Україну і воюватимуть на боці України, можемо гарантувати відсутність покарання у вигляді зняття відповідальності», – написав Фіала у твітері 3 березня.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що з 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, «які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора».

«Їхня загальна кількість уже перевалила за тисячу людей, і заявки продовжують надходити», – сказав Кулеба 2 березня.

З 1 березня в Україні, згідно з указом президента, почав діяти безвізовий режим для іноземних добровольців.