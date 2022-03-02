Кулеба: 19 країн дають Україні зброю, з 16 – їдуть добровольці

19 країн надають зброю для підтримки України у відбитті нападу Росії, з 16 країн до України їдуть добровольці, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми мобілізували міжнародну антивоєнну коаліцію, яка вже нараховує принаймні 86 держав і 15 міжнародних організацій. 19 країн дають Україні зброю, кілька з них роблять це вперше у своїй історії. 10 країн надають макрофінансову допомогу, 22 країни – гуманітарну допомогу, з 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора. Їхня загальна кількість уже перевалила за тисячу людей, і заявки продовжують надходити», – сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу 2 березня.

З 1 березня в Україні, згідно з указом президента, почав діяти безвізовий режим для іноземних добровольців.

За його словами, нині Європа перетворилася «по суті на наш тил забезпечення».

«Йде потік військової допомоги, щоб Україна могла боротися і перемогти російських загарбників. Кілька годин тому про нове рішення оголосив прем’єр-міністр Іспанії – велика кількість оборонної і наступальної зброї для України. Ми вже активували європейський фонд миру, в рамках якого військова допомога від країн ЄС піде системним потоком на сотні мільйонів євро», – сказав міністр.

38 країн, за даними Кулеби, закрили повітряний простір для російських літаків. «Російський літак тепер іде туди ж, куди вже пішов російський корабель. До речі, для кораблів теж починають закривати порти і територіальні води. Відповідні рішення вже ухвалили Канада і Велика Британія», – вказав він.

Голова МЗС нагадав, що Генасамблея ООН ввечері 2 березня ухвалить «історичну резолюцію» із засудженням агресії Росії, вимогою негайно припинити вогонь і вивести всі свої збройні сили з території України «в її міжнародно визнаних кордонах включно з Кримом і Донбасом».

«Ми очікуємо рекордної підтримки миру. Фактично, це буде фіксація на найвищому світовому рівні міжнародної антивоєнної коаліції, до створення якої від початку війни закликав президент України Володимир Зеленський», – сказав міністр.

Він уточнив, що співавторами цього документа виступили 95 держав, а проголосує за нього «ще більше країн».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

За даними ДСНС України, станом на ранок 2 березня внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних. «За сім днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників», – вказано у повідомленні ДСНС.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.