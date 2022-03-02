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Новини | Суспільство

Україна забезпечена теле- і радіомовленням – Держспецзв’язку

Наразі населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо, вказує Держспецзв’язку

Українське національне теле- та радіомовлення здійснюється через супутникові платформи, на яких знято кодування, через ефірне мовлення, кабельні мережі та інтернет, повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

У відомстві заявили, що заздалегідь забезпечили доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом російських ракет.

Наразі населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо, вказує Держспецзв’язку, і пояснює, що мовлення ведеться через супутникові платформи, на яких знято кодування, через ефірне мовлення, кабельні мережі та інтернет.

1 березня у Києві внаслідок ракетного обстрілу телецентру на Дорогожичах було пошкоджено телевізійну вежу та приміщення апаратних. Через обстріл загинули п’ять мирних жителів і стільки ж постраждали.

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