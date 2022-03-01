ДСНС: внаслідок обстрілу Київської телевежі 5 людей загинули, 5 – постраждали

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про п’ятьох загиблих і п’ятьох постраждалих внаслідок обстрілу Київської телевежі з боку російських військ 1 березня.

«Станом на 18:00 внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинуло 5 осіб та 5 осіб постраждало. Роботи тривають», – йдеться в повідомленні ДСНС у фейсбуці.

Телевежа зазнала обстрілу близько 17-ої години, через це зупинилася трансляція деяких телеканалів. Кореспондент Радіо Свобода раніше повідомляв про щонайменше одного загиблого. За його даними, у районі вежі вдарили як мінімум дві ракети.

За даними Суспільного, у телецентрі «Олівець», який є центральним офісом Національної суспільної телерадіокомпанії, через вибух повилітали шибки.

«Трапилося влучання в апаратну мовника на телевишці. Через це деякий час канали не будуть працювати. Найближчим часом увімкнуть резервне мовлення частини каналів», – повідомило Суспільне.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко підтвердив влучання в апаратну і закликав глядачів дивитися телевізійний марафон на YouTube та платформах у соцмережах.