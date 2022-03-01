Арестович повідомляє про обстріл лікарні в Харкові

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив про черговий обстріл Харкова, який поцілив по лікарні. Про це він заявив по обіді 1 березня в коментарі телеканалу «Рада».

«У Хакрові щойно поцілили в міську лікарню. Кількість жертв зараз з’ясовується. Можете собі уявити, навіть уявляти вже не треба істинне обличчя «русского мира», на нього треба просто подивитися у виконанні Кремля: невибіркова стрілянина важкої артилерії по мирних кварталах, яка взагалі кваліфікується як геноцид», – сказав Арестович.

Посадовець звернув увагу на те, що Харків має велику частку російськомовного населення, що суперечить заявам Кремля про нібито намір захистити російськомовних жителів України.

«Рятуючи» російськомовне населення, Росія найбільші руйнування, найбільше смертей спричиняє саме в найбільш російськомовних регіонах. Донецьк і Луганськ страждають вже вісім років, сьогодні страждає Харків, який є містом російської культури, одним із центрів російської культури взагалі на всьому російськомовному просторі. Тим не менш, туди «прильоти», а загальна кількість уражених об’єктів, які не можна кваліфікувати інакше як воєнні злочини, одних дитячих садочків, ПТУ, шкіл, навчальних закладів і лікарень перевищило 80 штук», – прокоментував він.

Міська влада Харкова наразі не повідомляла про обстріл лікарні в місті.

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1 березня вранці російські військові здійснили ракетний обстріл центральної частини Харкова. За даними ДСНС, внаслідок удару крилатою ракетою по центральній площі в Харкові щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані, з-під завалів врятовано 10 людей.

Тим не менш, туди «прильоти», а загальна кількість уражених об’єктів, які не можна кваліфікувати інакше як воєнні злочини, одних дитячих садочків, ПТУ, шкіл, навчальних закладів і лікарень перевищило 80 штук