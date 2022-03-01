Через удар крилатою ракетою по центру Харкова щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані – ДСНС

Унаслідок удару крилатою ракетою по центральній площі в Харкові щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані, з-під завалів врятовано 10 людей, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Тривають роботи з розчищення завалів. Зруйнована повністю сходова клітка та частково коридори на всіх поверхах», – йдеться у повідомленні ДСНС в Telegram.

1 березня вранці російські військові здійснили ракетний обстріл центральної частини Харкова. Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, великий вибух стався біля будівлі Харківської ОДА на площі Свободи.

Росія і її збройні сили не коментують обстріли у Харкові. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Президент України Володимир Зеленський назвав Росію «державою-терористом» після ракетного обстрілу центру Харкова. Він заявив, що «це терор проти міста, терор проти Харкова, терор проти України».

Саме цього дня, 1 березня 2014 року, проросійські сили в Харкові тимчасово захопили будівлю Харківської ОДА.