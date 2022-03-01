Росія готується запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію – Рєзніков

Росія готується запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Про це повідомив 1 лютого міністр оборони Олексій Резніков.

«Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії», – зазначив він.

За словами Резнікова, для цього Росія планує влаштувати перебої зв’язку, а після цього – розповсюдити фейки про те, що українське військово-політичне керівництво, начебто, погодилося на капітуляцію.

«На «підтвердження» цього фейку будуть поширювати начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики. Це – брехня. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога!» – наголосив міністр та попросив українців попередити про це усіх.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».