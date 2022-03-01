«Кадировці» в Україні: підконтрольні главі Чечні силовики зазнають втрат

Камал Джалілов

З України надходять повідомлення про участь чеченських військовослужбовців у вторгненні Росії в країну. Відповідні публікації з'явилися у ЗМІ та соціальних мережах. На одному з опублікованих відео, як стверджується, так звані «кадировці» разом із колоною військової техніки перебувають на північ від Києва. Дата зйомки та точне місце, де був зроблений запис, наразі не встановлені, інформує проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Незадовго до цього в соцмережах з'явилося відео, як ймовірні військовослужбовці з Чечні вивішують російський прапор на будівлі військової частини в Гостомелі – це селище розташоване за 50 кілометрів на північний захід від української столиці. На записі один із бійців, звертаючись до Рамзана Кадирова, заявляє, що його загін відбив три атаки української армії та захопив об'єкт.

Збройні сили України визнали справжність відео, однак заявили, що «кадировці» увійшли на територію вже порожньої частини – боїв за неї не було. Майже тоді ж у соціальних мережах був опублікований ролик, знятий, ймовірно, в іншому населеному пункті на північ від Києва – у селищі Буча. На записі місцевий житель демонструє знищену колону військової техніки та каже: «Це кадировці».

Офіційних даних про чисельність солдатів із Чечні, які воюють на території України, і про бойові завдання, які перед ними ставлять, немає. ЗМІ опублікували непідтверджену інформацію про загибель під час так званої російської «спецоперації» двох чеченських командирів, однак у Грозному заперечують цю інформацію. Кадиров тоді стверджував, що серед військовослужбовців із Чечні втрат немає: «Я вам офіційно заявляю: на сьогодні, на цю хвилину у нас немає жодної втрати, жодної пораненої людини, немає жодної подряпини. Жодна людина навіть на нежить не захворіла».

28 лютого у своєму телеграм-каналі Рамзан Кадиров визнав загибель двох військовослужбовців із Чечні, але не повідомив їхні імена: «Серед уродженців Чеченської республіки вже є, на жаль, втрати. Двоє померли, ще шестеро отримали поранення різного ступеня».

Засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії заявив, що «кадировці», ймовірно, справді беруть участь у вторгненні Росії в Україну, проте наразі немає відомостей, які б могли свідчити про те, що вони були задіяні у серйозних боях.

«Пересування «кадировців» до [українського] кордону ми помітили ще на початку лютого, – каже Левієв. – Ми бачили, що їх щонайменше кілька сотень. Мабуть, більше від тисячі, бо ми бачили відеозапис, де вони розміщуються у казармах, і там видно дуже багато людей та техніки. Після цього ми помічали їх у Білорусі на кордоні з Україною. І далі ми бачили їх у Гостомелі».

Левієв вважає, що військова база у Гостомелі справді була порожньою до моменту появи «кадировців» – про це свідчить відсутність записів із тілами українських солдатів з боку чеченців.

«Кадировці» просто приїхали і поставили свій прапор, тобто, по суті, в бою навіть не брали участі. Які перед ними стоять завдання, ми зрозуміємо, коли, власне, побачимо, що вони роблять. Поки що ми не бачили відеозаписів, щоб вони брали участь у боях. Був один полонений учора з мотострілецької бригади, який казав, що вони заходили в Чернігівську область, і разом із ними був полк Ахмата Кадирова. Але поки що це просто слова одного полоненого, ми не бачили жодних підтверджень, що полк Ахмата Кадирова теж там був», – наголошує експерт.

25 лютого, ще до появи відео з ймовірними чеченськими військовослужбовцями в Україні та публікації даних про можливі втрати серед них, біля головної мечеті у Грозному вишикували тисячі бійців місцевого підрозділу Національної гвардії Росії у повному обмундируванні та зі зброєю в руках.

Перед ними виступив Кадиров і заявив, що чеченські військові готові будь-якої миті виїхати «на будь-яку спеціальну операцію на будь-якій території», щоб «убезпечити Росію».

Глава республіки додав, що підконтрольні йому бійці нібито захищають іслам. В схожій манері 28 лютого висловився муфтій Чечні Салах Межиєв. Він назвав вторгнення в Україну «війною за пророка», а загиблих на ній чеченців – «шахідами», тобто загиблими на шляху до Аллаха.

Насправді, за даними проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії, підконтрольні Кадирову бійці після зборів біля мечеті повернулися на свої бази в республіці. Чеченський політолог Руслан Кутаєв назвав шикування військових у Грозному «шоу», організатором якого, як він вважає, був Кремль.

«Це були люди, які сьогодні несуть службу. Швидше за все, там були люди і з різних поліцейських підрозділів. Усі, хто має право носити зброю. Навіщо це потрібно було Кадирову? Я абсолютно переконаний, що це не була його витівка. Це потрібно було Кремлю. Тому що за роки створили ось такий образ Кадирова та «кадировців», – упевнений Кутаєв.

На думку політолога, образ «кадировців» створювався і для внутрішнього, і зовнішнього користування. Вони мають здаватися людьми, які вирішують будь-які питання та проблеми.

«У цьому випадку це було для зовнішнього користування, – зазначає Кутаєв. – Це була погроза Україні від Москви. У Кремлі розуміють, внутрішньо усвідомлюють, що війська [у Чечні] нічого не представляють. Напевне [у Кремлі] є фахівці, які знають, що [«кадировці»] програють у війні. Це погрози, за якими не стоїть реальна сила, яку вони хочуть показати. І тому я вважаю, що це шоу було влаштоване для України, для навколишнього світу – що прийдуть «кадировці» та зламають хід війни».

Тим часом представники чеченської діаспори з країн Євросоюзу заявили, що готові підтримати Україну у боротьбі з військовою агресією Росії, якщо з ними буде підписана офіційна угода. На боці української армії нині вже воюють два добровольчі чеченські батальйони – імені шейха Мансура та Джохара Дудаєва. Бійці цих підрозділів, за даними проєкту Кавказ.Реалії, беруть участь в обороні Києва.

Про готовність чеченців, що живуть у Європі, воювати проти російської армії в Україні заявив, зокрема, політик Ахмед Закаєв, один з лідерів невизнаної Ічкерії в 1990-і роки, який живе зараз у Великій Британії.

«Я безпосередньо розмовляв з депутатами Верховної Ради України, які зацікавилися цими питаннями і мають найближчим часом організувати нашу зустріч із президентом Володимиром Зеленським або з його представниками. І найголовніше – у нашій заяві було наголошено, що ми маємо з нашим урядом [Ічкерії] укласти угоду про військове співробітництво. Ця процедура нам потрібна лише для того, щоб те, що ми робимо, відповідало принципам міжнародного права», – повідомив Закаєв.

За даними ООН станом на 28 лютого, з початку масштабного вторгнення Росії в Україні загинули не менш ніж 100 мирних жителів, понад 300 отримали поранення. Українське командування стверджує, що втрати російської армії складають 5710 осіб (незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає). Офіційно відомо, що серед них – щонайменше двоє чеченців, один контрактник з Дагестану і один військовослужбовець з Калмикії.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені . При цьому він не уточнив точного їх числа.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

В Україні запроваджений воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» .

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу запровадили щодо Росії безпрецедентні санкції за агресію щодо суверенної держави.