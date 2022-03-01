До Росії відсьогодні починають прибувати перші загиблі та поранені – МВС

До Росії починають прибувати перші тіла загиблих в Україні військових, заявив 1 березня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Про це він розповів у відеозверненні 1 березня.

«Відсьогодні, просто щоб всі ми розуміли, до Росії починають прибувати перші мішки з трупами, і найближчим часом будуть перші поховання в Російській Федерації, які російська влада вже не зможе приховати. Відсьогодні до Росії прибувають перші ешелони з пораненими, і цього теж сховати Російській Федерації не вдасться», – сказав він.

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Денисенко вказав на те, що внаслідок економічних санкцій російський рубль різко впав 28 лютого. За припущенням представника МВС, щоб Росія «почала розуміти все, що відбувається на фронті», потрібно сім днів.

«Звичайно, ніякої революції через сім днів не станеться, не треба тішити себе ілюзіями, що люди вийдуть на вулиці. Але вони почнуть про це говорити на кухнях і їхній дух буде ламатися. Для нас це дуже важливо, тому що не виключено, що Путін буде хотіти робити нову мобілізацію. І нам потрібно зірвати цю нову мобілізацію і підривати моральний дух росіян», – заявив радник міністра.

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Відтак він закликав українців, які мають родичів та близьких у Росії, зв’язатися з ними і розповісти про поточну ситуацію, а також надсилати матеріали про полонених.

«Наша головна задача – зробити так, щоб вони займалися собою, а не нами. Тому ще раз закликаю: дзвоніть до своїх знайомих, близьких у Росію, розказуйте, розказуйте і ще раз розказуйте. Чим більше вони будуть деморалізовані, тим легше буде нам тут воювати на фронті», – додав Денисенко.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що сумарні орієнтовні втрати військ Росії з 24 лютого (від початку масштабного вторгнення) до 1 березня (станом на 6:00) в особовому складі склали 5710 осіб, полонених – 200.