У The Metropolitan Opera хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв війни Росії проти України і заспівали гімн України

Американська The Metropolitan Opera оприлюднила відео, як кілька годин тому перед прем’єрою опери Верді «Дон Карлос» глядачі та працівники театру вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв вторгнення Росії в Україну, що триває шостий день. Потім прозвучав гімн України у виконанні оркестру та хору The Metropolitan Opera.

«Відтепер у The Metropolitan Opera немає ані російського диригента Гергієва, ані співачки Нетребко – Met розірвав з ними контракти. Зате є гімн України. Перед початком опери Джузеппе Верді «Дон Карлос», хвилиною мовчання зал вшанував пам’ять невинних жертв російської агресії. А після пролунав гімн України у виконанні хору та оркестру The Metropolitan Opera. Подивіться, це варто раз побачити!», – написав український журналіст Андрій Цаплієнко.

За даними українського Генштабу, втрати військ Росії в особовому складі зросли до 5710 осіб, полонених – 200.

Загальні дані щодо втрат ЗСУ невідомі. Напередодні голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що лише в Охтирці внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули десятки українських військових: «Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців».

Невідомо точно, скільки є жертв серед цивільного населення. 28 лютого президент України говорив, зокрема, про 16 загиблих дітей. Перед тим, ввечері 27 лютого уряд повідомляв, що в Україні вже загинули 352 мирних жителі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.