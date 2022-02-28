Ця війна змінить світ ‒ вимушено переміщена українка

ЛЬВІВ ‒ У Львівській області тимчасовий притулок на сьогодні знайшли понад 38 тисяч вимушено переміщених осіб із різних населених пунктів Україні, де тривають бойові дії. 8 тисяч осіб проживають у комунальних і державних закладах, а більше 30 тисяч у приватних помешканнях.

У Львові працюють сім координаційних центрів, які допомагають вимушено переселеним особам.

Львів з туристичного міста перетворився у місто, де прихисток знаходять люди, які вимушено покинули власні домівки через російський напад на Україну.

Жінок, дітей, літніх людей приймають понад 150 комунальних закладів і 100 релігійних організацій. Військовозобов’язаних чоловіків міська влада просить повернутись додому і захищати своє місто чи село.

Школа №15 у Львові перетворилась на тимчасове житло для біженців. У спортивному залі розкладені матраци і каремати. Є вільні місця. Такі таблички власне розміщені біля облаштованих спальних місць.

«Біля спальних місць зробили нумерацію і видно, яке місце зайняте. Нам пообіцяли привезти вищі матраци, щоб було комфортніше спати. Маємо не вирішене питання, як прати речі. Будемо це вирішувати. Є душові», ‒ каже директор школи №15 Богдана Гаврилик.

На столі складені чисті речі, які переселені громадяни можуть собі вибрати, є тапочки, предмети особистої гігієни. У школі працює їдальня і люди тричі на день мають гарячу їжу.

Все покинули

«Я з Лисичанська Луганської області. Як виїжджали? Онука знайшла потяг і зять завіз нас усіх у Рубіжне. Там сіли у потяг. Привезли нас до Хмельницького, безкоштовно. Дай Бог їм всім здоров’я. Тоді ми пересіли на інший потяг і нас привезли сюди. Ми у Львові з 25 лютого. Все покинули вдома. 24 лютого бабахнуло так, що рами з вікон, скло вилетіли, ми думали, що повилітаємо», ‒ розповідає 76-річна Світлана Бондаренко.

Жінка народилась за 9 днів до завершення Другої Світової війни, і за життя їй довелось побачити війну спершу у 2014 році, а тепер повномасштабну, яку розпочала Росія проти України.

«Мама казала, що війна це страшне. Так і побачила. Взяли те, що змогли. Я у чому була, так і приїхала. Ось тут люди дали одяг», ‒ продовжує Світлана Бондаренко.

Її онука не випускає телефон із рук. На очах – сльози. Вона дуже хвилюється за свого чоловіка – військовослужбовця Збройних сил України.

«Сил вже немає. Плачу», – говорить жінка.

Кількість людей, які знайшли тимчасовий притулок у школі, змінюється, від 20 до 55 осіб. Хтось залишається, а хтось їде на українсько-польський кордон, щоб потрапити в Європу.

Четверо студентів Харківського Національного університету мистецтв імені Котляревського – Кирило, Денис, Ірина, Дарія – не планують їхати за кордон. Говорять, що небезпечний час проведуть у Львові. Молоді люди облаштували собі місце для проживання, щоб хоч бодай трішки зробити його затишнішим.

– Ми виїхали в суботу. Почались вистріли і ситуація стала дуже напружена. Ночували у метро. Було дуже страшно, невідомо, що і як. Сіли на перший потяг, який нам попався. який попався потяг у Київ. Нам пощастило, бо він продовжив шлях у Львів. Це, як доля. Тепер ми тут.

–​ Взяли найнеобхідніше.

–​Тут гарні, чарівні, добрі люди. Це для мене стало новиною, що є такі люди. Ми в шоці, як смачно готують, як ставляться. Ми читаємо книжки.

–​Ця війна змінить світ, – розповіли Радіо Свобода харківські студенти.

Поїхати додому до батьків, молоді люди не змогли, бо їхні батьки проживають у Конотопі, Токмаку Запорізької області, де проходять активні бої.

–​Токмак тримайся! Там були потужні бої вночі 28 лютого. У Токмаку дуже напружена ситуація, підбили вишку, немає зв’язку, електроенергії. Місто маленьке, там мої батьки, ситуація дуже напружена.

–У Конотопі два дні тихо, а вночі палять, бомбили. Ходять українські і російські солдати, ‒ кажуть студенти.

Волонтери допомагають

У Львові створили сім координаційних центрів для вимушено переселених українців. Тут допомагають людям знайти житло, якийсь час відпочити, зігрітись, поїсти, взяти одяг.

Перейшло понад 3 тисячі осіб

«Якщо великі групи, то одразу можемо знаходити центри для проживання. У Львові мало таких приміщень. Є автобуси, якими людей привозять сюди. Ми не просто розселяємо, але ще й ведемо перевірку тих, хто приїхав і для чого. Через наш центр перейшло понад 3 тисячі осіб», ‒ каже Іванна Герус, співкоординатор центру на «Арені Львів».

У Львівську область евакуювали близько 300 дітей із східних областей України, де зараз йдуть активні воєнні дії. А це вихованців інтернатів і дитячих будинків, спеціальних шкіл і центрів психологічної реабілітації. Діти віком від немовлят до 17-річних. Про те, чим можна допомогти дітям, соціальні працівники повідомлять.

Складна ситуація вже п’ятий день спостерігається на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.