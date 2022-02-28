Терехов повідомив загалом про 10 загиблих внаслідок обстрілів Харкова

Загалом 10 людей загинули внаслідок обстрілів Харкова 28 лютого, повідомив мер міста Ігор Терехов. У своєму відеозверненні Терехов розповів про дев’ятьох загиблих.

«Вийшли люди, четверо людей, з бомбосховища набрати води – і загинули. Сім’я, двоє дорослих і троє дітей, заживо згоріли в машині», – сказав він.

Як повідомляє міська рада, в ефірі каналу «Київ» Терехов повідомив про смерть ще однієї жінки в лікарні. Також, за його даними, внаслідок обстрілів поранення отримали 37 людей, у тому числі троє дітей.

«Сьогоднішній день показав, що це не просто війна, це вбивство українського народу. Вперше за багаторічну історію місто Харків пережило таке. Снаряди, які потрапляли в житлові будинки, вбивши та покалічивши ні в чому не винних мирних жителів. Такого руйнування за останню історію місто Харків ще не знало», – прокоментував міський голова.

Він повідомив, що в Харкові створюють логістичні склади, щоб збирати та розавати гуманітарну допомогу. Терехов подякував, зокрема, зарубіжним партнерам за надані товари першої необхідності та харчі.

За даними Харківської міської ради, внаслідок обстрілів постраждали 87 будинків у місті. Місцева влада оприлюднила перелік адрес.

Водночас раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про 11 загиблих внаслідок обстрілів Харкова.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».