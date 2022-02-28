Швейцарія уперше порушила нейтралітет, підтримавши Україну

Швейцарія уперше, всупереч своєму нейтралітету, вирішила застосувати проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз.

Про це повідомляє сайт Федеральної ради Швейцарії.

«У зв'язку з тривалою військовою інтервенцією Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада ухвалила рішення ухвалити пакети санкцій, введені Європейським Союзом 23 і 25 лютого», – повідомляє Бундесрат.

Зокрема, йдеться про негайне замороження активів:

президента Росії Володимира Путіна,

прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна

міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Санкції також запроваджуються проти компаній.

«Запроваджуючи санкції, Швейцарія реагує на серйозні порушення міжнародного права, за які несуть відповідальність ці особи. Заборона на імпорт, експорт та інвестиції щодо Криму та Севастополя, яка діє з 2014 року, поширена на Донецьку та Луганську області, які більше не підконтрольні українському уряду», – йдеться у заяві.

Країна закриває свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

«Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона надаватиме допомогу людям, які втекли до Польщі», – заявляють у швейцарському уряді.

«Це безпрецедентний крок країни, яка завжди була нейтральною. Це атака на свободу, атака на демократію, громадянське населення та інститути вільної країни», – цитує CNN президента Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіса.

Виступаючи після позачергового засідання Федеральної ради Швейцарії, Кассіс наголосив, що «в ці темні дні» Швейцарія солідарна з народом України і сподівається, що санкції спонукають Кремль «передумати».

«Грати на руку агресору – це не нейтралітет, – сказав Кассіс. – Інші демократії повинні мати можливість покладатися на Швейцарію; прихильники міжнародного права повинні мати можливість покладатися на Швейцарію; держави, які захищають права людини, повинні мати можливість покладатися на Швейцарію».

Також Швейцарія знову запропонувала Україні та Росії виступити посередником у мирному врегулюванні.