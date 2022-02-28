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Новини | Політика

У Сумській області поліція і тероборона затримали 8 російських військовослужбовців

За даними поліції, всім затриманим від 20 до 30 років. За їхніми словами, вони нібито приїхали на навчання і зовсім не чекали, що їх відправлять воювати (фото ілюстративне)

Групу російських військовослужбовців затримали співробітники поліції разом із представниками територіальної оборони в Сумській області, повідомляє пресслужба облуправління поліції.

«В одному з районів області поліцейські разом із територіальною обороною затримали вісьмох військових Російської Федерації. Усі вони своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет і недоторканість України», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, всім затриманим від 20 до 30 років. За їхніми словами, вони нібито приїхали на навчання і зовсім не чекали, що їх відправлять воювати.

«Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України й повідомили їм про підозру в скоєнні злочинів проти безпеки нашої держави», – заявили правоохоронці.

Тим часом Сумська військова адміністрація пише, що «у Сумах зберігається загроза вуличних боїв, навколо міста тероборона знищує ворожу техніку».

Раніше сьогодні міський голова Охтирки Павло Кузьменко повідомив у фейсбуці, що на місто скинули заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби – на склад нафтового наливу.

Сумщина є прикордонною із Росією областю.

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