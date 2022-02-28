Удар по Броварах – мер повідомляє про шістьох поранених

Внаслідок удару по Броварах, що під Києвом, шестеро людей отримали поранення. Про це у фейсбуці повідомив мер Ігор Сапожко.

«Уточнена інформація – після авіанальоту маємо шістьох поранених», – написав Сапожко.

Він закликав містян не залишати укриття.

Перед цим Сапожко повідомив про авіаналіт по околицях Броварів з боку Києва.

Раніше Держспецзв’язку оприлюднило відео вибуху, ймовірно, в Києві чи його околицях. Це сталося після того, як влада Києва повідомила про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару.