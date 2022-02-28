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Новини | Міжнародні

США оголосили нові санкції: проти Банку Росії, ФНБ і РФПІ

Оновлений список санкцій опублікований на сайті Міністерства фінансів США

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Банку Росії, російського Міністерства фінансів і Фонду національного добробуту, а також Російського фонду прямих інвестицій, його керуючої компанії і його голови Кирила Дмитрієва – у зв’язку з масштабним неспровокованим вторгненням російських військ в Україну. Оновлений список санкцій опублікований на сайті Міністерства фінансів США.

Центробанк і ФНБ Росії через санкції втратять доступ до активів у США або номінованих у доларах.

Спалах протестів проти вторгнення Росії в Україну охопив увесь світ (фотогалерея)
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Спалах протестів проти вторгнення Росії в Україну охопив увесь світ (фотогалерея)

Тисячі людей вийшли на вулиці своїх країн по всьому світу на підтримку України, яка протистоїть широкомасштабному вторгненню російських військ

Раніше такі заходи проти російського Центробанку запровадили також країни Євросоюзу. У доларах і євро, за оцінками, номіновано близько половини валютних резервів Банку Росії (вони становили на 25 лютого близько 500 млрд доларів).

Курс рубля на торгах на Московській біржі 28 лютого впав нижче за 100 рублів за долар.

Крім того, через санкції Банк Росії вирішив екстрено підвищити ключову ставку з 9,5 до 20 відсотків річних. Необхідність такого рішення там пояснили «кардинальною зміною» зовнішніх умов для російської економіки.

Президент Росії Володимир Путін 28 лютого провів нараду з керівниками економічних відомств і Центробанку. У своєму вступному слові він назвав Захід «імперією брехні» – як і в зверненні про початок нападу на Україну.

Про ухвалені на нараді рішення поки не повідомляли. Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що російська Система передачі фінансових повідомлень зможе замінити міжнародну систему SWIFT, від якої найближчим часом відключать низку російських банків. Також вона визнала, що санкції проти Банку Росії обмежили можливості проводити валютні інтервенції для підтримки курсу рубля.

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