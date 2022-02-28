Понад 100 євродепутатів просять ЄС про санкції проти «особистого багатства Путіна»

Більше ніж 100 депутатів Європейського парламенту підписали листа до президентки Європейської комісії, голови Європейської ради та Високого представника ЄС із питань зовнішньої політики Жозепа Борреля про подальші особисті санкції проти президента Росії Володимира Путіна.

Про це йдеться в листі, отриманому редакцією Радіо Свобода. Листа написав представник Литви Петра Ауштрявічюс.

«Ми переконані, що ЄС повинен продовжувати посилювати обмежувальні заходи проти цієї (російської – ред.) агресивної політики. Серед багатьох наявних опцій одним із найбільш ефективних буде націлитися на особисте багатство Путіна. Хоча загальні санкції проти Росії необхідні, вони впливають на нього лише опосередковано, тоді як цілеспрямовані санкції проти його власного багатства матимуть найбільший вплив», – вважають підписанти листа.

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Депутати вказують на те, що активи Путіна записані на ім’я людей із його оточення, які «тримають свої гроші на Заході». Вони закликають заморозити ці активи.

Крім того, так званий «Акт Магнітського», або «Глобальний санкційний режим проти порушень прав людини», не дозволяє, згідно з листом, запроваджувати санкції проти осіб, причетних до корупції на найвищому рівні.

«Для того, щоб заморозити активи довірених осіб Путіна, ЄС має ухвалити положення, спрямоване проти корупції. Сполучені Штати, Канада, Велика Британія та Австралія включають корупцію до своїх «актів Магнітського». Відсутність корупції у відповідному акті законодавства ЄС як критерію для запровадження санкцій є не тільки обмежувальною, але й означає, що вона відстає від інших глобальних партнерів», – стверджують автори.

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Вони закликають Євросоюз «терміново» долучити пункт про корупцію до свого законодавства про санкції за порушення прав людини.

«Європа повинна стояти пліч-о-пліч зі своїми союзниками і створити значущі наслідки для Путіна», – підсумовують євродепутати.

Неспровокований напад Росії на Україну, який називають найбільшим нападом на європейську державу з часів Другої світової війни, спричинив цілу низку жорстких санкцій проти Москви, у тому числі, з боку США, ЄС та Великої Британії. Санкції Європейського Союзу також торкнулися Білорусі як союзника Росії.