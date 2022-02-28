УЗ дозволила повернути квитки на скасовані через війну потяги

«Укрзалізниця» заявила про можливість повернути квитки на скасовані у зв’язку з воєнними діями потяги.

«Всі пасажири, які хочуть повернути квитки на поїзд, який був відмінений у зв’язку з воєнними діями, можуть зробити це в претензійному порядку протягом двох місяців з моменту відправки, або тоді, коли ситуація в країні стабілізується», – йдеться в повідомленні.

Крім того, УЗ заявила, що організувала трансфери до КПП з країнами Євросоюзу із вокзалів Ужгорода, Мукачева і Чопа.

«Закарпатська область має КПП з трьома країнами ЄС, які приймають українців. Організовані трансфери до КПП від вокзалів у містах: Ужгород – пішохідні переходи Малий Березний і Малі Сельменці, які не критично завантажені. Мукачево – пішохідні переходи Дзвінкове – Косино, Лужанка, Вилок. Зі станції Чоп ходять щотри години регулярні поїзди Чоп-Захонь, що в Угощині», – йдеться в повідомленні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».