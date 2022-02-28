Путін зобов’язав експортерів продавати 80% валютної виручки та заборонив росіянам класти валюту на закордонні рахунки

Президент Володимир Путін у відповідь на введені проти Росії санкції підписав указ про застосування спеціальних економічних заходів через «недружні дії США та іноземних держав, що приєдналися до них, і міжнародних організацій». Текст документа опубліковано на порталі правової інформації.

Згідно з указом, резиденти Росії – експортери – мають продавати 80% іноземної валюти, зарахованої з 1 січня 2022 року від контрактів із нерезидентами. Це необхідно зробити не пізніше трьох днів після набрання чинності указом.

З 1 березня 2022 року резидентам Росії забороняється, зокрема, перераховувати іноземну валюту нерезидентам за договорами позики; зараховувати іноземну валюту на рахунки в банках поза Росією; переказувати гроші без відкриття банківського рахунку іноземним постачальникам платіжних послуг із використанням електронних засобів платежу.

Порядок продажу іноземної валюти експортерами встановить Центробанк, йдеться в указі.

Санкції через вторгнення Росії в Україну раніше запровадили країни Євросоюзу, США, Великобританія, Канада, Японія та інші. Окрім іншого, санкції торкнулися кількох російських банків.

28 лютого США запровадили санкції проти Центрального банку Росії, Фонду національного добробуту Росії та Міністерства фінансів Росії – громадянам США забороняється брати участь в операціях із ними. Також під санкції потрапили Російський фонд прямих інвестицій та його голова Кирило Дмитрієв.