Подоляк: переговори важкі, але «вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів»

Переговори української і російської делегацій, які відбулися 28 лютого на українсько-білоруському кордоні, були важкими, повідомив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є одним з учасників цієї зустрічі.

«Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси», – написав Подоляк у твітері.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

«Сторони детально обговорили низку ключових тем, щодо яких вони мають перспективи знаходження взаємоприйнятних рішень. Ухвалене рішення негайно вийти на додаткові консультації у столицях держав. Після чого найближчим часом має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін», – йдеться в повідомленні.

В офісі президента України Володимира Зеленського перед переговорами заявили, що Київ наполягатиме на негайному припинення вогню і виведенні російських військ з України.

Голова російської делегації Володимир Мединський казав, що розраховує досягти домовленості «якнайшвидше». При цьому російські вимоги не називаються.

Зустріч відбулася у той час, як Москва зіткнулася зі впливом економічних санкцій Заходу через своє неспровоковане вторгнення в Україну і на тлі повідомлень про те, що міста Харків і Чернігів зазнали інтенсивного обстрілу з боку російських військ.