У Києві забороняють продаж алкоголю, Кличко застерігає від підвищення цін на харчі та ліки

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до киян увечері 28 лютого. Він назвав ситуацію в столиці «складною і напруженою» і нагадав про оновлений час комендантської години.

Також мер Києва анонсував заборону на продаж алкоголю в столиці з 1 березня.

«Хочу повідомити, що від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім. Окремо звертаю увагу власників магазинів, мереж аптек, щодо цін на продукти, товари першої необхідності і ліки: підвищувати ціни, користуючись ситуацією – це під час війни не краще за мародерство», – сказав міський голова.

Він також розповів, що штаб гуманітарної допомоги потребує водіїв із навичками водіння вантажного транспорту для доставки гуманітарних вантажів. Кличко подякував містам Європи, які надіслали до столиці України гуманітарну допомогу.

Вранці 28 лютого в Києві перестала діяти посилена комендантська година, яка діяла півтори доби. Наразі комендантська година в столиці починається о 20 годині і триває до 9 ранку.