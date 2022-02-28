У Києві змінився час комендантської години – вона починатиметься о 20

Комендантська година в Києві буде діяти на дві години раніше, ніж повідомлялося попередньо, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Комендантська година з 20:00 до 7:00. Громадський транспорт працює з 08:00 до 19:00», – йдеться в повідомленні.

Так само, з 8 до 19, працюватимуть магазини, торговельні мережі та аптеки.

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Як повідомляє КМДА, протягом цього часу пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва. Раніше видані перепустки скасовуються.

Раніше повідомлялося, що комендантська година в Києві починається з 22 години.

Вранці 28 лютого в Києві перестала діяти посилена комендантська година, яка діяла півтори доби.