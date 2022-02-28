КМДА: водії, які займають смуги громадського транспорту в столиці, вважатимуться диверсантами

Київська міська державна адміністрація застерігає водіїв від виїзду руху смугою громадського транспорту в Києві.

«Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним», – попереджають у КМДА.

Їздити смугами громадського транспорту можуть авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги.

Столична влада нагадує, що місто живе в умовах воєнного стану, і просить водіїв «не наражати себе на небезпеку».

Вранці 28 лютого в Києві перестала діяти посилена комендантська година.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».