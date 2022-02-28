Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

ФІФА й УЄФА зупинили участь російських клубів і збірних у всіх змаганнях

«Футбол тут повністю об’єднаний і в повній солідарності з усіма постраждалими в Україні»

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призупинили участь російських клубів і збірних в усіх змаганнях. Відповідні заяви опублікували на сайтах ФІФА та УЄФА 28 лютого.

«Після першочергових рішень, ухвалених Радою ФІФА і Виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА й УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди, чи то національні, чи клубні, будуть відсторонені від участі у змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення», – йдеться у спільній заяві.

Рішення ухвалили сьогодні Бюро Ради ФІФА та Виконавчий комітет УЄФА – вищі органи, що ухвалюють рішення обох інституцій із таких невідкладних питань.

«Футбол тут повністю об’єднаний і в повній солідарності з усіма постраждалими в Україні», – мовиться в повідомлені.

У твітері УЄФА додали, що сьогодні вирішили припинити партнерство з «Газпромом» (російська державна газова компанія) у всіх змаганнях.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG