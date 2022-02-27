ФІФА і ФІДЕ заборонили проводити матчі і змагання в Росії

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запровадила санкції щодо Росії у зв’язку з масштабним вторгненням в Україну.

Відтепер збірна Росії з футболу називатиметься «Російський футбольний союз» і проводитиме свої матчі лише на нейтральних полях. Крім того, команді забороняється використовувати національний прапор і гімн.

Санкції запровадила також Всесвітня шахова федерація (ФІДЕ), заборонивши усі змагання, що проводяться під її егідою, на території Росії.

Раніше національні футбольні команди Польщі, Швеції й Чехії відмовилися грати зі збірною Росії за право виходу на чемпіонат світу, що відбудеться цього року у Катарі.

При цьому команди заявили, що не вийдуть на ігри проти Росії, які мали пройти навесні в Москві, навіть якщо ФІФА перенесе їх на нейтральні поля.