Хокей: російську КХЛ через війну Москви проти України залишили клуби з Латвії та Фінляндії

Дотепер другу за силою (після американсько-канадської НХЛ) хокейну лігу світу, російську Континентальну хокейну лігу, на знак протесту проти війни в Україні залишають два клуби з Латвії та Фінляндії, ризьке «Динамо» та «Йокеріт» із Гельсінки.

У неділю, 27 лютого, таке оголошення зробив офіційний сайт «Динамо» – провідного латвійського клубу, який виступав ще в чемпіонаті Радянського Союзу.

«Ухвалене рішення про вихід із КХЛ, що висловлює чітку позицію керівництва клубу. За умов такої військової та гуманітарної кризи ми не бачимо можливості для співпраці з КХЛ», – ідеться в заяві клубу.

Ще раніше фінський «Йокеріт» оголосив, що повертається до виступів у національному чемпіонаті Фінляндії.

Через війну з Україною Росія вже втратила багато міжнародних змагань. Зокрема, керівний орган європейського футболу, УЄФА, оголосив про перенесення фіналу свого головного клубного турніру, Ліги чемпіонів, із Санкт-Петербурга. Також чутливим для російських уболівальників є скасування етапу престижних автоперегонів «Формула-1», які мало приймати Сочі.