УЄФА скликає позачергове засідання виконкому. Скасує фінал Ліги чемпіонів у Росії – ESPN

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує перенести місце проведення фіналу Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга після повномасштабного нападу Росії на Україну, повідомляє спортивний сайт ESPN 24 лютого.

«Після розвитку ситуації між Росією та Україною за останні 24 години президент УЄФА вирішив скликати позачергове засідання виконавчого комітету на пʼятницю, 25 лютого, о 10:00 за центральноєвропейським часом, щоб оцінити ситуацію та вжити необхідних заходів. Подальше повідомлення буде здійснено після засідання виконавчого комітету УЄФА», – повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За ситуацією також слідкує Міжнародна федерація футболу (ФІФА), яка має розглянути питання проведення в березні матчу між Росією і Польщею у відборі до чемпіонату світу-2022.