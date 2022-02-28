ЄС запровадив санкції проти «медійних осіб» Кремля і бізнесменів

Європейський союз запровадив персональні санкції проти 26 «медійних осіб» і бізнесменів, близьких до Кремля, через війну в Україні.

З журналістів у список потрапили телеведучі Аркадій Мамонтов, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеєва, головний редактор видання Regnum Модест Колеров, співробітник НТВ Роман Бабаян і співробітник RT Антон Красовський.

Обмеження ЄС також торкнуться письменника Захара Прилепіна і віолончеліста Сергія Ролдугіна, відомого як друга Путіна.

До «чорного списку» потрапили представники бізнесу: Геннадій Тимченко, голова «Роснефти» Ігор Сєчин, голова «Транснефти» Микола Токарєв, засновник USM Holdings Алішер Усманов, власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов, голова ради директорів аеропорту «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.

З банківського сектора – голова ради директорів Альфа-банку Петро Авен, співвласник Альфа-банку Михайло Фрідман, голова Промсвязьбанку Петро Фрадков.

Санкції також торкнуться військових: першого заступника командувача Чорноморським флотом Сергія Пінчука, заступника командувача військ Південного військового округу Олексія Авдєєва, заступника командувача військ Південного військового округу Рустама Мурадова і командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Андрія Сичева.

З чиновників до списку санкцій потрапили прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, віцепрем’єр Дмитро Чернишенко, міністр будівництва і ЖКГ Ірек Файзуллін, міністр транспорту Віталій Савельєв і перший віцеспікер Ради федерації Андрій Турчак.

Їхні активи на території Європейського союзу будуть заморожені, в’їзд до держав-членів буде заборонено.

Крім того, ввечері 28 лютого США оголосили 12 російських дипломатів при ООН персонами нон-ґрата. Вони мають залишити країну до 7 березня, повідомляє посол Росії при ООН Василь Небензя.

Раніше Європейський союз уже запроваджував санкції проти різних секторів економіки Росії у зв’язку із війною в Україні. Обмежувальні заходи ввели також США та Велика Британія. Санкції зокрема торкнулися Центробанку Росії й окремих російських банків. Частина буде відключена від системи міжнародних переказів SWIFT.

Як обмежувальний захід Європейський союз також закрив повітряний простір над своїми країнами для російських літаків.

США ввели персональні санкції проти Володимира Путіна, голови МЗС Росії Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу і голови Генштабу Валерія Герасимова.