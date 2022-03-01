В Охтирці внаслідок російського артобстрілу загинули десятки українських військових – голова Сумської ОВА

В Охтирці Сумської області внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули десятки українських військових, а також цивільні. Про це вночі 1 березня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200-х готуємо. Але ворог теж отримує по заслузі. Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому», – повідомив керівник Сумщини.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».