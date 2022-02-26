В Офісі президента України заявили, що у Росії нова оперативна пауза через «величезні втрати»

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив про нову оперативну паузу Росії через «величезні втрати» під час вторгнення в Україну.

«У противника – оперативна пауза, але вона взята ним не добровільно, а завдяки величезним втратам, які вони понесли, намагаючись атакувати позиції захисників України», – заявив Арестович.

За його словам, «продовжується накопичення противника західніше Києва, але ми наносимо по ньому артилерійські удари».

«Вони несуть величезні втрати. Ми збили їм темп, вони не рухаються у бік Києва», – сказав Арестович.

За його оцінками, Чернігів і Суми «тримаються». Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що «воїни Збройних сил України захопили кілька російських танків під Черніговом».

26 лютого речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв російським ЗМІ, що вдень 25 лютого «у зв'язку з переговорами, що очікувалися», президент РФ нібито наказав зупинити просування військ в Україні. Відповідно до заяви Кремля, 26 лютого рух основних російських сил відповідно до плану «операції в Україні» відновився нібито через «відсутність переговорів».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови й ультиматуми з боку Росії, «лише повноцінні переговори».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».