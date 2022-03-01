Ніч у Києві пройшла спокійно, обладнуються укріплення – КМДА

Ніч на 1 березня у Києві та на підступах до міста минула спокійно, відбулося кілька сутичок бійців тероборони з диверсантами, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в’їздах у столицю. Міська інфраструктура працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним», – вказують у КМДА.

Поворозник зазначив, що з 08:00 ранку на маршрути вийшов наземний транспорт – працюватимуть ті маршрути, де можливо забезпечити перевезення. Також з 8:00 почали відкриватися магазини та аптеки.

«Відсьогодні заборонено продаж алкогольних напоїв. Вони мають бути прибрані з полиць магазинів», – наголосив Поворозник.

Він нагадав, що водії мають уникати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військово техніки, машин «швидкої» та спеціальних служб. Особливо це стосується мостових переходів, які відкриті (Північний та Південний).

Міська влада закликає киян не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби, допомагати близьким, особливо людям літнього віку.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

В Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися 28 лютого в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є одним з учасників цієї зустрічі, повідомив, що переговори української і російської делегацій були важкими: «Щоправда, вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси».