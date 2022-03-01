Напередодні в Запорізькій області не вщухали обстріли цивільної інфраструктури і житлових будинків (оновлено)

ОНОВЛЕНО У Запорізькій військовій адміністрації повідомили, що станом на 11:00 1 березня стало відом, що вранці російські війська обстріляли центр населеного пункту Василівка. Снаряди прилетіли ну двір місцевої школи, внаслідок обстрілу двоє людей зазнали тяжких поранень.

Упродовж доби 28 лютого на території Запорізької області були зафіксовані масові факти обстрілу російськими військами цивільних об’єктів.

Так, за даними Запорізької обласної військової адміністрації, було пошкоджено 10 будинків на одній із вулиць Мелітополя.

Пресслужба ДСНС в регіоні повідомляє про пожежу, яка виникла у приватному будинку внаслідок обстрілів у райцентрі Василівка. Про обстріли цивільних об’єктів повідомляє і влада цього міста.

«Пережили шосту ніч війни. Ця ніч була неспокійна. Для нашого міста для нашої громади. Був обстріляний ринок і дачі, які йдуть на село Верхня Криниця. Зачепили дома у Верхній Криниці», – повідомив у своєму відеозверенні міський голова Василівки Сергій Калиман 1 березня.

28 лютого обстрілів зазнав Бердянський морський торговельний порт та запорізький аеропорт. Ударів по останньому війська РФ також завдавали вночі 27 лютого. Тоді, за даними Запорізької ВЦА, ракети потрапили у сусідні підприємства.

Під обстріли в регіоні потрапила і Аварійно-рятувальна частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Запорізькій області в селі Семенівка Мелітопольського району. Як повідомляє пресслужба ДСНС в регіоні, були зруйновані автобокси, пошкоджена казарма, згоріла та пошкоджена частина аварійно-рятувальної техніки. Жертв і постраждалих внаслідок цього немає.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

В Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися 28 лютого в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є одним з учасників цієї зустрічі, повідомив, що переговори української і російської делегацій були важкими: «Щоправда, вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси».