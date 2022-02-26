Збитий вертоліт РФ, затримані диверсанти та рух російської техніки – оновлені дані по Запорізькій області

Українські військові збили під Запоріжжям у суботу російський вертоліт, повідомили у пресцентрі Запорізької військово-цивільної адміністрації.

«Ситуація в обласному центрі спокійна. Наші військові локально відпрацбовують вогнища напруги. Зокрема, в районі Верхній Хортиці був збитий ворожий гелекоптер. Вранці Терпінівською громадою (Мелітопольський район – ред.) пройшла велика колона техніки окупантів у сторону Молочанську. У громаді частково відсутнє електропостачання та зв’язок. Агресор досяг Токмака. Також зафіксовано рух колон з російською технікою в сторону Бердянська. Уточнена цифра щодо поранених така: наразі відомо щодо38 поранених та 1 загиблого», – йдеться у зверненні голови Запорізької ВЦА Олександра Старуха.

В регіоні зафіксовано пересування російських військ у бік Бердянська та Маріуполя. За даними Бердянської ОДА станом на 15-у годину, в регіоні фіксувався рух ще однієї колони російської техніки з боку Мелітополя, а також її рух в районі села Азовське у напрямку Маріуполя. За даними мера Бердянська, російська колона рухалася у бік Маріуполя та аеропорту Бердянська, основними дорогами російська техніка до міста не входила.

Також у більшості громад Бердянського району Запорізької області відсутнє електропостачання. Аналогічна ситуація через обстріли та авіаудари, за даними Запорізької ВЦА, у Гуляйполі, Токмаці, Молочанську, Розовці, практично у всьому Мелітопольському районі.

Наразі відомо про рух російської техніки у бік міста Енергодара, де знаходиться Запорізька АЕС. Міський голова Дмитро Орлов о 16-й годині заявив, що «військові та силові структури всі знаходяться на своїх позиціях та готові захищати своє місто».

У регіоні тривають бої між українськими і російськими військовими за контроль за Мелітопольським районом. Мер міста Іван Федоров у своєму відеозверненні підтвердив інформацію, що в Мелітополі захоплена частина адмінбудівіль.

«Ситуація в місті погіршилася. Погіршилася тим, що вчора були обстріляні житлові квартали. Сьогодні також один житловий будинок по вулиці Чкалова також був обстріляний. Сьогодні у лікарні близько 6 поранених пацієнтів. Але зараз ситуація стабілізувалася. Всі адміністративні будівлі дійсно знаходяться під наглядом, охороною осіб, які з нами на зв’язок не виходили, не пояснювали причини. На базі комунальних підприємств розгорнуті штаби по життєзабезпеченню міста», – йдеться у зверненні Івана Федорова.

Також упродовж дня у Запоріжжі було затримано бійцями Нацгвардії декілька диверсійних груп. За даними Запорізької ВЦА, в області зафіксовано і випадки мародерства з боку російських військових – вони крадуть пальне та продукти.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.