Запоріжжя: повітряна тривога вночі, бої за Мелітополь та російська колона під Приморськом

Ввечері 25 лютого по території всієї Запорізької області було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у таких великих містах як Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар. Повітряну тривогу в регіоні не скасовули до ранку 26 лютого.

«В обласному центрі ніч пройшла спокійно. Є відключення опалення у зв’язку технічними вимогами безпеки – питання вирішується, має відновитися опалення в тому обсязі, який треба», – повідомив у своєму ранковому зверненні голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Від минулої доби в Мелітополі тривають бої між російськими і українськими військами за контроль над всім містом.

«Найскладніша ситуація у Мелітополі. У місті важка техніка. Зіткнення тривають. Колона важкої техніки пройшла в сторону Приморська. З 20-ї години минулого дня до 8-ї години ранку маємо 14 поранених наших військових», – зазначив у своєму відеозверненні очільник Запорізької області.

Напередодні ввечері у Мелітополі тривав процес відновлення електро-, водо- і теплопостачення, проблеми з яким виникли через пошкодження електропідстанції внаслідок обстрілів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Він також зазначив, що медзаклади Мелітополя працюють у штатному режимі. Внаслідок бойових дій у місті постраждала місцева онколікарня.

«Також внаслідок обстрілу є, на жаль, постраждалі масиви у нас в житловому фонді. На півдні вулиця Бадигіна. Велика кількість будинків постраждала – понад десять. На жаль, є один загиблий цивільний – мешканець цього району», – сказав напередодні у своєму відеозверненні Іван Федоров.

У Бердянську, який 24 лютого вночі зазнав обстрілів, ніч минула без обстрілів та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Свидло у фейсбуці.

Напередодні офіційно повідомлялося про пресування російської військової колони у бік Бердянська. Зокрема, про російську військову техніку біля азовського узбережжя в районі населених пунктів Строганівка, Володимирівка, а також про висадку десанту з моря в районі Строганівки.

Також була інформація про пересування російської військової техніки в напрямку Приморська. Втім, наразі місцева влада не підтверджує дані про проходження російською військовою колоною міста.

За даними міського голови Приморська Олександра Кошелевича, російська техніка закріпилася біля узбережжя в районі Строганівки.

Також наразі місцева влада в Запорізькій області заявляє про виявлення міток для висадки диверсійних груп та прицільного авіаудару в регіоні. Зокрема, про це повідомляє міський голова розташованого поряд з Запорізькою АЕС міста Енергодара Дмитро Орлов. Там було виявлено і ліквідовано десять міток на дахах будинків та на вулицях.