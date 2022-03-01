Телевежа в Києві зазнала обстрілу, деякі канали не працюють

Телевежа в Києві пошкоджена через обстріл – про це повідомили, зокрема, Суспільний мовник, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також Міністерство внутрішніх справ.

«Трапилось потрапляння в апаратну мовника на телевишці. Через це деякий час канали не будуть працювати. Найближчим часом увімкнуть резервне мовлення частини каналів», – повідомило Суспільне.

Кореспондент Радіо Свобода повідомив про щонайменше одного загиблого. За його даними, по вежі вдарили як мінімум дві ракти.

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За даними мовника, у телецентрі «Олівець», який є центральним офісом Національної суспільної телерадіокомпанії, через вибух повилітали шибки.

Міністр Ткаченко підтвердив попадання в апаратну і закликав глядачів дивитися телевізійний марафон на YouTube та платформах у соцмережах.