Старший син британської королеви Єлизавети II принц Чарльз засудив вторгнення Росії в Україну та висловив свою підтримку українцям, які чинять опір.

«Ми солідарні з усіма, хто чинить опір жорстокій агресії», – наголосив він.

За словами принца, це – «атака на демократію, на відкрите суспільство, на саму свободу».

Члени британської королівської родини рідко висловлюються щодо політичних питань, дотримуючись нейтральності.

На вихідних принц Вільям, син Чарльза, і його дружина Кейт заявили, що вони підтримують народ України, який «хоробро бореться» проти вторгнення Росії.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.