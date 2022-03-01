«Енергоатом»: російські військові зазнають значного опромінення в Чорнобильській зоні

Російські військові зазнають значного опромінення в Чорнобильській зоні відчуження, повідомили в «Енергоатомі», посилаючись на дані Державного науково-технічного центру з ядерної і радіаційної безпеки.

«Вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань. Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами і конвенціями часто призводять до прикрого самогубства», – йдеться в повідомленні «Енергоатома» у телеграмі.

Тим часом, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки наголосив, що розташовані у Чорнобильській зоні об’єкти для поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом мають захист від низки загроз, зокрема падіння літака і повітряної ударної хвилі, а також смерчів і ударів жорстких об’єктів.

«Крім того, ні на СВЯП-1, ні на СВЯП-2, навіть за найжорсткіших обставин, неможливе виникнення ланцюгової реакції у відпрацьованому ядерному паливі, яке там зберігається», – додали у центрі.

Увечері 24 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС.

Державна інспекція ядерного регулювання України одразу ж повідомила Міжнародному агентству з ядерної енергії (МАГАТЕ), що близько 17-ї години «внаслідок військового нападу всі об’єкти ДСП ЧАЕС, що розташовані у зоні відчуження, були взяті під контроль збройними силами без розпізнавальних знаків».

Серед цих обʼєктів – сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття»; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації.