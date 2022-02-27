МАГАТЕ анонсує екстрену нараду щодо України – Reuters

Базоване у Відні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 3 березня проведе екстрену нараду щодо ситуації в Україні, повідомили 27 лютого агенції Reuters західні дипломати.

Один із дипломатів повідомив, що пунктом порядку денного будуть «наслідки ситуації в Україні для безпеки та гарантій». Інший сказав, що засідання ініціювали Канада та Польща, які є членами правління Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається з 35 країн, на прохання України, якого немає у раді.

Генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі заявив 26 лютого, що серйозно стурбований ситуацією в Україні, і закликав усі сторони утримуватися від будь-яких заходів чи дій, які можуть поставити під загрозу збереження ядерних матеріалів та безпечну експлуатацію всіх ядерних об’єктів.

«Безпека ядерних об’єктів і матеріалів в Україні за жодних обставин не повинні наражатися на небезпеку. Наразі станції працюють у звичайному режимі, і їх ядерний матеріал залишається під контролем», – сказав Гроссі.

Раніше у МАГАТЕ закликали гарантувати безпеку ядерних об’єктів в Україні.

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Наразі всі об’єкти в зоні відчуження ЧАЕС (сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 та СВЯП-2, новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття» та блоки №№ 1,2,3 ЧАЕС) перебувають під контролем збройних сил Російської Федерації.

Окупаційні війська також впритул наблизилися до іншого ядерного об’єкту на території України – Запорізької АЕС, розташованої у місті Енергодар.