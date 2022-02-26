МВС: війська РФ підходять до Енергодару і починають розміщувати «Гради» у бік Запорізької АЕС

У МВС України повідомляють про загрозу обстрілу російськими військами Запорізької АЕС в Енергодарі.

«Тривожна новина від Запорізької АЕС, з Енергодару. На цей момент російські війська підходять до Енергодару і починають розміщувати «Гради», спрямовані на Енергодар та Запорізьку АЕС», – сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у відеозверненні.

За його словами, відповідні відомства України вже звернулися до міжнародної спільноти через загрозу щодо обстрілу Запорізької АЕС.

«Збройні сили, Нацгвардія, теороборона робитимуть усе, щоб не допустити цього, знищити ворога, але ми маємо бути готові до всього», – сказав Денисенко.

Раніше сьогодні повідомлялося про рух російської техніки у бік міста Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Міський голова Дмитро Орлов о 16-й годині заявив, що «військові та силові структури всі знаходяться на своїх позиціях та готові захищати своє місто».

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі.