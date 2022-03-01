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Фотогалереї

Вторгнення Росії в Україну принесло смерть та руйнування – фотогалерея

1 березня, на 6-й день вторгнення Росії в Україну, надходять повідомлення про те, що російська армія встановила блокпости на околицях Херсона, що під Києвом збирається величезний конвой військ РФ, і стверджується, що російські сили мають на меті оточити Маріуполь. Україна чинить опір широкомасштабному вторгненню Росії.

На знімках із другому за величиною міста України – Харкові, видно, що житлові квартали обстрілювалися, житлові будинки зруйновані від потужних вибухів. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що 28 лютого внаслідок ракетних ударів у Харкові загинули десятки людей.

Голова Сумської області Дмитро Живицький повідомив, що під час обстрілу російськими військами військової бази в місті Охтирка, розташованому між Харковом та Києвом, загинули понад 70 українських військовослужбовців.

Росія заперечує, що веде широкомасштабну війну в Україні. У Кремлі називають це «спецоперацією», наміри окупації України заперечують, а широкомасштабне вторгнення, нанесення ракетних ударів, обстріли міст пояснюють бажанням провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Під будівлею обладміністрації в Харкові, що була вражена російським ракетним ударом.&nbsp;1 березня 2022&nbsp; року
1 Під будівлею обладміністрації в Харкові, що була вражена російським ракетним ударом. 1 березня 2022  року
Територія біля будівлі обладміністрації в Харкові, яка, за словами міської влади, зазнала ракетного обстрілу. 1 березня 2022 року
2 Територія біля будівлі обладміністрації в Харкові, яка, за словами міської влади, зазнала ракетного обстрілу. 1 березня 2022 року
Рятувальники оглядають будівлю в Харкові, яка, за словами міської влади, була пошкоджена російською ракетою. 1 березня 2022 року
3 Рятувальники оглядають будівлю в Харкові, яка, за словами міської влади, була пошкоджена російською ракетою. 1 березня 2022 року
Представник тероборони у Харківській ОДА, що зазнала руйнувань внаслідок ракетного обстрілу Росією найбільшої в Україні площі &ndash; площі Свободи. Україна, 1 березня 2022 року
4 Представник тероборони у Харківській ОДА, що зазнала руйнувань внаслідок ракетного обстрілу Росією найбільшої в Україні площі – площі Свободи. Україна, 1 березня 2022 року
Українські військовослужбовці стоять на варті біля будівлі обладміністрації у Харкові, що 1 березня зазнала руйнувань від російського ракетного обстрілу. Україна, перший день весни 2022 року
5 Українські військовослужбовці стоять на варті біля будівлі обладміністрації у Харкові, що 1 березня зазнала руйнувань від російського ракетного обстрілу. Україна, перший день весни 2022 року
Крізь пошкоджене пострілами вікно автомобіля видно карету швидкої допомоги. Києв, Україна. 28 лютого 2022 року
6 Крізь пошкоджене пострілами вікно автомобіля видно карету швидкої допомоги. Києв, Україна. 28 лютого 2022 року
Понад 70 українських військовослужбовців загинули внаслідок ракетного обстрілу російськими військами військової бази в місті Охтирка, розташованому між Харковом і Києвом. Україна, 28 лютого 2022 року
7 Понад 70 українських військовослужбовців загинули внаслідок ракетного обстрілу російськими військами військової бази в місті Охтирка, розташованому між Харковом і Києвом. Україна, 28 лютого 2022 року
Зруйнований міст поблизу міста Буча на Київщині. Україна, 28 лютого 2022 року
8 Зруйнований міст поблизу міста Буча на Київщині. Україна, 28 лютого 2022 року
Руйнування на площі біля будівлі ОДА в Харкові внаслідок ракетного удару по центру російськомовного міста. 1 березня 2021 року
9 Руйнування на площі біля будівлі ОДА в Харкові внаслідок ракетного удару по центру російськомовного міста. 1 березня 2021 року
Знищений український БТР перед школою, яка, за словами місцевих жителів, горіла після обстрілу з боку Росії. Фото від&nbsp;28 лютого 2022 року
10 Знищений український БТР перед школою, яка, за словами місцевих жителів, горіла після обстрілу з боку Росії. Фото від 28 лютого 2022 року
Площа Свободи перед будівлею Харківської адміністрації після обстрілу 1 березня
11 Площа Свободи перед будівлею Харківської адміністрації після обстрілу 1 березня
Погляд на знищені від обстрілів автомобілі на околиці Києва. Фото від 28 лютого
12 Погляд на знищені від обстрілів автомобілі на околиці Києва. Фото від 28 лютого
Катерина Сухарокова цілує свого новонародженого сина Макара. Хлопчик народився у підвалі пологового будинку, переобладнаного під медичне відділення і використовуваного як бомбосховище. Маріуполь, 28 лютого 2022 року
13 Катерина Сухарокова цілує свого новонародженого сина Макара. Хлопчик народився у підвалі пологового будинку, переобладнаного під медичне відділення і використовуваного як бомбосховище. Маріуполь, 28 лютого 2022 року
Дитина, яка лікується від лейкемії, обіймає батька, під час прогулянки коридорами в підвалі дитячої лікарні &laquo;Охматдит&raquo; у Києві. Україна
14 Дитина, яка лікується від лейкемії, обіймає батька, під час прогулянки коридорами в підвалі дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. Україна
Медсестри, родина та пацієнти шукають притулок у підвалі дитячої лікарні &laquo;Охматдит&raquo; у Києві.
15 Медсестри, родина та пацієнти шукають притулок у підвалі дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.
Українські волонтери у Львові рвуть на смужки тканину для виготовлення маскувальних сіток. 28 лютого 2022 року
16 Українські волонтери у Львові рвуть на смужки тканину для виготовлення маскувальних сіток. 28 лютого 2022 року
Чоловік прощається з донькою перед тим, як вона сяде в евакуаційний потяг на Центральному залізничному вокзалі Києва. 28 лютого 2022 року
17 Чоловік прощається з донькою перед тим, як вона сяде в евакуаційний потяг на Центральному залізничному вокзалі Києва. 28 лютого 2022 року
Дитина сидить на валізі, очікуючи на посадку на потяг до Львова. Київ, 28 лютого 2022 року
18 Дитина сидить на валізі, очікуючи на посадку на потяг до Львова. Київ, 28 лютого 2022 року

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