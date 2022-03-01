Вторгнення Росії в Україну принесло смерть та руйнування – фотогалерея

1 березня, на 6-й день вторгнення Росії в Україну, надходять повідомлення про те, що російська армія встановила блокпости на околицях Херсона, що під Києвом збирається величезний конвой військ РФ, і стверджується, що російські сили мають на меті оточити Маріуполь. Україна чинить опір широкомасштабному вторгненню Росії.



На знімках із другому за величиною міста України – Харкові, видно, що житлові квартали обстрілювалися, житлові будинки зруйновані від потужних вибухів. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що 28 лютого внаслідок ракетних ударів у Харкові загинули десятки людей.



Голова Сумської області Дмитро Живицький повідомив, що під час обстрілу російськими військами військової бази в місті Охтирка, розташованому між Харковом та Києвом, загинули понад 70 українських військовослужбовців.



Росія заперечує, що веде широкомасштабну війну в Україні. У Кремлі називають це «спецоперацією», наміри окупації України заперечують, а широкомасштабне вторгнення, нанесення ракетних ударів, обстріли міст пояснюють бажанням провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».