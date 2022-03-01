До України з-за кордону повернулися 80 тисяч людей – прикордонники

До України з 24 лютого з-за кордону повернулися 80 тисяч людей, переважна більшість із яких – чоловіки, повідомили 1 березня в Міністерстві внутрішніх справ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

«Українські громадяни, які працюють або тимчасово мешкають за кордоном, повертаються на Батьківщину для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Вони поповнюють лави Збройних сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони», – йдеться в повідомленні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».