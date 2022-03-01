Зеленський: для подальших переговорів РФ має припинити вогонь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати змістовні переговори щодо припинення вогню. Він сказав про це в інтерв’ю Reuters і CNN 1 березня.

«Потрібно хоча б припинити бомбардування людей, просто припинити бомбардування, а потім сісти за стіл переговорів», – сказав Зеленський.

Як повідомила пресслужба президента, Зеленський наголосив, що не побачив конкретики від першої зустрічі української і російської делегацій, яка відбулася в районі кордону України та Білорусі.

«Я поки що не відчуваю від цього складу й від цієї першої зустрічі конкретики. Єдине – це один відсоток того, що вони знов-таки зможуть зустрітися та проговорити ті чи інші кроки вперед», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що для початку діалогу необхідне повне припинення вогню.

«Але щоб робити кроки вперед, треба, щоб хтось робив кроки назустріч», – додав він.

28 лютого в Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

В ОП назвали переговори важкими, але «вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів». «Найближчим часом» має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін, додали в ОП.

В офісі президента України Володимира Зеленського перед переговорами заявили, що Київ наполягатиме на негайному припинення вогню і виведенні російських військ з України.

Голова російської делегації Володимир Мединський казав, що розраховує досягти домовленості «якнайшвидше». При цьому російські вимоги не називалися.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.