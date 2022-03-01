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Новини | Міжнародні

Посли ЄС погодили список 7 банків РФ, які відключать від SWIFT – Bloomberg

Відповідний список, за інформацією обізнаних із цим рішенням джерел агентства, схвалили постійні представники ЄС

ЄС ухвалив рішення про відключення від SWIFT семи банків Росії, повідомляє агентство Bloomberg.

Відповідний список, за інформацією обізнаних із цим рішенням джерел агентства, схвалили постійні представники ЄС. У ньому, зокрема, йдеться, про ВТБ, ВЕБ.РФ, «Промзв’язокбанк», «Відкриття» та «Росія».

Водночас, за даними агентства, посли ЄС вирішили не застосовувати обмеження проти найбільшого в країні кредитора ПАТ «Сбербанку», а також банку, що частково належить російському газовому гіганту «Газпрому».

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – це створена у 1973 році електронна система передачі й проведення платежів, яку використовують по всьому світу банки та фінансові установи. Вона об’єднує понад 11 тисяч фінустанов з понад 200 країн світу. Система не зберігає і не переказує кошти, але дозволяє банкам та іншим фінансовим компаніям сповіщати один одного про майбутні операції. Через SWIFT щодня проходить понад $330 мільярдів.

Відключення від SWIFT часто називають «фінансовою ядерною зброєю». Відсутність цієї електронною системи значно ускладнює розрахунки з іншими фінансовими установами.

  • Заборона користуватися SWIFT обмежить Росії доступ до фінансових ринків у всьому світі.
  • Вона також негативно вплине на експортно-імпортні операції, отримання кредитів, інвестування за кордоном та спричинить розпродаж російських цінних паперів.
  • Можуть ставатися збої при переказах із використанням міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.
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