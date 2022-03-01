Посли ЄС погодили список 7 банків РФ, які відключать від SWIFT – Bloomberg

ЄС ухвалив рішення про відключення від SWIFT семи банків Росії, повідомляє агентство Bloomberg.

Відповідний список, за інформацією обізнаних із цим рішенням джерел агентства, схвалили постійні представники ЄС. У ньому, зокрема, йдеться, про ВТБ, ВЕБ.РФ, «Промзв’язокбанк», «Відкриття» та «Росія».

Водночас, за даними агентства, посли ЄС вирішили не застосовувати обмеження проти найбільшого в країні кредитора ПАТ «Сбербанку», а також банку, що частково належить російському газовому гіганту «Газпрому».

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – це створена у 1973 році електронна система передачі й проведення платежів, яку використовують по всьому світу банки та фінансові установи. Вона об’єднує понад 11 тисяч фінустанов з понад 200 країн світу. Система не зберігає і не переказує кошти, але дозволяє банкам та іншим фінансовим компаніям сповіщати один одного про майбутні операції. Через SWIFT щодня проходить понад $330 мільярдів.

Відключення від SWIFT часто називають «фінансовою ядерною зброєю». Відсутність цієї електронною системи значно ускладнює розрахунки з іншими фінансовими установами.

Заборона користуватися SWIFT обмежить Росії доступ до фінансових ринків у всьому світі.

Вона також негативно вплине на експортно-імпортні операції, отримання кредитів, інвестування за кордоном та спричинить розпродаж російських цінних паперів.

Можуть ставатися збої при переказах із використанням міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.