«Історія повторюється»: Зеленський про обстріл Бабиного Яру в Києві

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл телевежі в Києві, в ході якого постраждала також місцевість Бабин Яр. Тут німці масово розстрілювали євреїв, ромів та українців під час Другої світової війни.

«Навіщо 80 років повторювати «Ніколи знову», якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще п’ять життів втрачено. Історія повторюється», – написав президент у своєму твітері.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав обстріл «варварським».

«Київська телевежа, яка була вражена російською ракетою, розташована на території Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року нацисти вбили тут понад 33 тисячі євреїв. 80 років потому російські нацисти вдарили по цій же землі, аби нищити українців», – порівняв Кулеба.

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про п’ятьох загиблих і п’ятьох постраждалих внаслідок обстрілу Київської телевежі з боку російських військ 1 березня.

Телевежа зазнала обстрілу близько 17-ої години, через це зупинилася трансляція деяких телеканалів.