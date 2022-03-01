У Маріуполі тривають потужні обстріли

У Маріуполі весь день тривають обстріли, під вечір посилилися удари артилерії, повідомляє кореспондентка проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода).

За її даними, люди налякані, тому що будинки «буквально трясе» від вибухів.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під вечір підтвердив, що Маріуполь «перебуває під шквалом російської реактивної артилерії».

«Окупанти завдають удари по всіх районах міста. Обстріли не припиняються. Рашисти навмисно руйнують об'єкти критичної та комунальної інфраструктури: один із залпів вони нанесли по комунальному підприємству «Комунальник», поставивши під загрозу міське господарство, що забезпечує життєдіяльність міста. На даний час обстріли ще тривають», – повідомив він у фейсбуці.

За оперативною інформацію, вже відомо про 21 пораненого. Скільки загиблих, наразі невідомо.

У Маріуполі ввечері 28 лютого продовжувалися обстріли, близько 21:30 в деяких районах міста зникла електрика, інтернет-зв’язок та газопостачання. У місцевій теробороні не виключають, що війська РФ цими днями почнуть «глушити зв’язок, інтернет та телебачення в прифронтовій зоні».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

В Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися 28 лютого в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є одним з учасників цієї зустрічі, повідомив, що переговори української і російської делегацій були важкими: «Щоправда, вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси».